¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¿©À¸³è¡×¡È¥º¥Ü¥éÈÓ¡ÉÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö´°àú¤ä¤ó¤«¡£¤·¤«¤âºÇ¶¯¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬5Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¦¤Æ¤Ä¤¸¤äÆ±¶É¤ÎËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÀµ·îµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¿Ò¤Í¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Ï¡Ê°¦¸¤¡ËÆ¦¼Æ¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÄÀ¨¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¿©À¸³è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ì¿Í¤ä¤Ã¤¿¤é²¿¤â¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£ºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò¥·¥ê¡¼¥º4¼ïÎà¤ò4²ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹ÆüÀ¶¾Æ¤¤½¤Ð¡£°Ê¾å¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ë¡Ö²¿¤«Åº¤¨¤ë¤È¤«¡¢¥µ¥é¥ÀÉÕ¤±¤ë¤È¤«¤Ï²¿¤â¤»¤ó¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¡¢¥º¥Ü¥é¤â¤¨¤¨¤È¤³¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ê¤¤¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡£Ç¯¤Ï¼è¤ë¤ï¡¢Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ç´¨¤¤¤ï¡¢¸¤¤·¤«µï¤é¤ó¤ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¡¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÒÊª¤â¤Ê¤·¤ä¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤â4²óÂ³¤±¤Æ¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¼ç¿Í¤ÈÄ¹ÃË¤¬2Æü¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÇã¤Ã¤¿¤ª¤»¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¤ª»¨¼Ñºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Æ¤Ã¤Á¤ê¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ÏÊõÊª¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£ËÜµ¤½Ð¤»¤Ð¤Í¡Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¤¸¤ã¤Þ¤¯¤µ¤¤¡£¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ã¤Æ´°àú¤ä¤ó¤«¡£¤·¤«¤âºÇ¶¯¡ªÌÍ¤¬°ã¤¦¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ÉáÄÌ¤Î¤è¤ê¤Î¤É¤´¤·¤¬¤¤¤¤¡£¤ª½Ð½Á¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¶ñ¤âÂç¤¤á¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÁ´Éô¥º¥Ü¥é¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÆ¦¼Æ¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡È¥º¥Ü¥é¤Ê¥ª¥«¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤²ó¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾å¾Â¡£¡Ö¤¤¤Ä¿²¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬Àµ·î¤ÎÂé¸ïÌ£¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£