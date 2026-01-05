（CNN）大統領が米国によって拘束されたベネズエラの首都カラカス。街は静まり返っているものの、政府は普段通りの生活に戻るよう国民に呼びかけている。CNN取材班は4日、外出していた住民に話を聞いた。

「運動が必要なペットがいるし、自分も家にこもっているとストレスが大きすぎるから」。外出の理由を尋ねたジュディス・レデスマさんはそう答えた。公園のベンチに隣に座った愛犬は、たくさんの買い物袋に囲まれている。

レデスマさんの自宅は米軍が3日未明に空爆した空軍基地の近くにある。この日は騒音で飛び起きたといい、「地震だと思った」「怖くなって娘とこの犬と一緒に外へ飛び出した」と振り返った。

3日は終日家にこもっていたというオルガ・ヒメネスさんは、4日になってようやく外出した。米国に拘束されたニコラス・マドゥロ大統領がいてもいなくても、ベネズエラは大して変わらないだろうとヒメネスさんは言う。

「テレビにくぎ付けになって成り行きを見守っていたけれど、不確かなことばかり」「何もかも同じだから、政府が変わったという実感はない。私たちには分からないことばかり」

マリア・アソカルさんは「今までいろんなことがありすぎて、もう心から不安に思うことはなくなった」と打ち明けた。マドゥロ大統領の拘束については「歴史に残る出来事」とした上で、ベネズエラの過去の大統領の名を列挙して「失脚したり追放されたりした」と指摘している。

一方、マドゥロ大統領の支持者らは与党の呼びかけに応じてカラカス市内で抗議デモを行い、大統領夫妻の解放を要求した。与党や政府は大統領の拘束を「誘拐」と位置付けている。

ナルシソ・トレアルバさんは、米国の指導者らが「ベネズエラの石油を盗むつもりだ」と訴えた。