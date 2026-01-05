第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）と、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）は５日、ＴＢＳテレビの情報番組「ひるおび」に出演し、今回の優勝の舞台裏や今後の目標などを明かした。

黒田朝日は今後の目標について「マラソン日本記録」と記した。岡山・玉野光南高時代、３０００メートル障害で日本高校歴代２位（当時）の８分３９秒７９をマーク。青学大でも３年時まで３０００メートル障害に出場していた。「僕が世界で戦えるのはマラソンしかない。世界で戦うためには日本記録を出さなければいけません」と冷静に話した。

昨年２月に大阪マラソンで初挑戦し、２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。２度目の挑戦として、２月１日には別府大分毎日マラソンに出場する。別府大分の目標タイムは２時間５分３０秒。３戦目以降で、大迫傑（３４）＝リーニン＝が昨年１２月にマークした日本記録（２時間４分５５秒）がターゲットになる。