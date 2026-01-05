広島は５日、「２０２６年度カープホームランガール」を募集すると発表した。ホームランガールは、主催試合で本塁打を放った選手に「ホームラン人形」を手渡したり、イベントの進行、地域イベントや球場内外のイベント出演などが主な仕事。

募集要項は以下の通り。

▼採用人数 ３人

▼勤務時間 ２０２６年度マツダスタジアムでの公式戦試合開催期間。試合開始３０分前から試合終了まで

▼活動内容

（１）該当選手へ「ホームラン人形」や「花束」などの贈呈

（２）セレモニー、イベントの進行サポート

（３）地域イベントや球場内外イベント出演など

▼給与 広島カープのアルバイト賃金規定による

▼応募資格 広島市および近郊在住の野球・スポーツ大好きな、１８〜２９歳の女性（高校生不可。２０２６年３月卒業見込みは可）

▼応募方法 住所、氏名、生年月日、年齢、身長、電話番号、職業（学生は学校名と学年）、メールアドレス（合否連絡のため）を明記し、３か月以内に撮影した全身写真と顔写真（正面向き）の２枚を添えて、メールまたは郵送で。メールの場合は、件名に「ホームランガール応募」、本文に上記事項を記入のうえ、全身写真と顔写真（正面向き）の画像を添付し、下記アドレスに送信。

ｆａｎ＠ｃａｒｐ．ｃｏ．ｊｐ

郵送の場合は、上記事項を記載した文書とＬサイズ以上の写真を下記住所まで。

７３２―８５０１ 広島市南区南蟹屋２丁目３番１号 株式会社広島東洋カープホームランガール募集係

▼応募期間 １月６日〜１月２９日必着

▼審査方法 第１次審査（書類審査）結果はメールで連絡、第２次審査（面接審査）第１次審査を通過者のみ２月３日午前中に開催予定

▼問い合わせ ７３２―８５０１広島市南区南蟹屋２丁目３番１号 株式会社広島東洋カープ ホームランガール募集係 電話０８２―５５４―１０００ メールアドレス：ｆａｎ＠ｃａｒｐ．ｃｏ．ｊｐ