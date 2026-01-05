人気YouTuberのラファエルさんが2026年1月4日にXを更新し、テレビとYouTubeを比べ、「有名人」について考察した。

「見られてる場所が完全にネットに移動してる」

ラファエルさんはXで「この間、家族で買い物してたら、テレビCMとかで見る有名女優さんとたまたまバッタリ会った」と明かし、妻から「あの人めちゃくちゃ有名だよ」と言われたという。しかし、ラファエルさんは「俺も顔は分かるけど、正直名前が出てこなかった」「僕は、テレビをほぼ見てないからピンと来なかった」と明かした。

この出来事を踏まえ、ラファエルさんは「その時ふと思った。もしかして今って、テレビに出てる人が一番有名っていう感覚自体、もう古いのかもしれない」と考察し、「上とか下とかじゃない。ただ事実として、見られてる場所が完全にネットに移動してる」と指摘した。

ラファエルさんによると、「広告費もネットがテレビを上回ってるし、YouTubeは日本で月に7000万人以上が使ってる」とし、テレビは「週1で受動的に見る」一方で、YouTubeは「毎日、長尺で、能動的に見られる」と分析。「冷静に考えたら、テレビの有名人より、トップYouTuberの方が見られてる総量、普通に多い可能性ある」とみる。

「人が見たいものも、時間の使い方も、全部そっちに」

その上で、ラファエルさんは「そして、それが現実なら テレビに出てるだけで『すごい』って思い込んでる自分たちの感覚の方が、もうズレてる」と指摘。

そして、「もちろん、テレビの人がすごくないって話じゃない。客観的に見ても、例えば顔だけで言っても、正直インフルエンサーより圧倒的にテレビタレントの方が綺麗だし、かっこいい」としながらも、「でも、そのプロたちが『見られなくなってる』のが今の現実なんだと思う。求められてないとか、価値がないとかじゃなくて、ただ時代が変わっただけ」とつづった。

ラファエルさんによると、「人が見たいものも、時間の使い方も、全部そっちに移動した」と考察。「だから、見られてる量だけで言うなら大した差がないどころか、逆転してても全然おかしくない」とし、「有名の定義ってそろそろ『テレビに出てるか』じゃなく『どれだけ日常に入り込んでるか』に変わってる気がする」とコメントしていた。