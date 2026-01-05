¡Ú HKT48 ¡Û¡¡1·î18Æü¤«¤é·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤òÈ¯É½¡¡ºòÇ¯12·î¤Î»É½ý»ö·ï¼õ¤±µÙ»ß¡¡15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËºÆ»ÏÆ°¤Ø
ºòÇ¯12·î¤ËÊ¡²¬»Ô¤ÎHKT48·à¾ì¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Çµ¯¤¤¿»É½ý»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢·à¾ì¸ø±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×HKT48¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¤«¤é·à¾ì¸ø±é¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï4Æü¡¢¡ÖHKT48 ·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖHKT48¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
ºÆ³«½éÆü¤È¤Ê¤ë1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àH¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é¡Ê17:00³«±é¡Ë¡£Íâ19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àKIV¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅ·»È¤Ï¤¤¤ë¡×¸ø±é¡Ê18:30³«±é¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¸ø±é¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±éÌÜ¤ä³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö15¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï´ë²è¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯ÌÜ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£15Ç¯ÌÜ¤ÎHKT48¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HKT48¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î14Æü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡×¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ç»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢HKT48¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬Èï³²¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖHKT48 19th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÈ¾ÂµÅ·»È¡Ù·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡×¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
