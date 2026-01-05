女優伊藤歩（45）と俳優細谷祐介（31）が5日、それぞれのSNSを更新。結婚を発表した。

双方同一の声明を発表し。最後はお互いの直筆で署名した。

伊藤は96年、岩井俊二監督の映画「スワロウテイル」で披露したヌードシーンが話題に。24年2月には芸能事務所「ツインプラネット」と業務提携。

細谷は24年3月1日から現在の「細谷祐介」に改名。芸能事務所「Breath」に所属。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

いつも応援してくださっている皆様へ

御報告

新年あけましておめでとうございます。

平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。

私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます。

お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました。

これまで公私にわたり温かくお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。皆様のご指導とご支援があってこそ、今日まで歩んでくることができました。

未熟な二人ではございますが、皆様への感謝を忘れることなく、これまで以上に一つひとつの仕事に真摯に向き合い、精進してまいります。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、

何卒よろしくお願い申し上げます。

最後に、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

細谷祐介

伊藤歩