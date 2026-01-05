【京王Jr.ウインターカップ】大会3連覇を狙う京都精華学園中が登場…チナザが初戦からハイパフォーマンスを披露

1月5日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」が開催。中学生世代の日本一を決める戦いが繰り広げられている。

女子の部は2回戦に突入。第1シードで大会3連覇を狙う京都精華学園中学校（京都府）が登場し、CONFIANZA東京U15（東京都）と対戦した。京都精華学園中は190センチのアニボグジェニファーチナザのインサイドを軸に、ディフェンスからテンポの早いバスケットボールを展開し第1クォーターでリードを奪う。第2クォーター終盤で点差を詰められる場面もあったが、チナザの得点と松田梨月の3ポイントシュートでリードを広げ40－35で前半を終了した。

後半に入るとチナザが得点を重ね、高野杏菜も3ポイントを沈めるなど加点しリードを広げ最終スコア79－58で初戦を突破。3回戦へ駒を進めた。

個人スタッツは、チナザが31得点19リバウンドとハイパフォーマンスでチームをけん引。随所で得点を重ねた板倉杏紗が10得点7リバウンドを記録した。一方敗れたコンフィでは渡邉彩葉が7本の3ポイントを沈め24得点をマークした。

■試合結果



＜女子2回戦・第1試合＞



京都精華学園中学校 79－58 CONFIANZA東京U15



京都精華学園中｜19｜21｜25｜14｜＝79



CONFIANZA東京｜11｜24｜18｜5｜＝58

【動画】Jr.ウインターカップ2025－26 イメージムービー