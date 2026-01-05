Saucy Dog¡¢Á´¹ñ5¥«½ê8¸ø±é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØNEW GAME ¡Ü¡Ù³«ºÅ¡¡FC¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¡¡Saucy Dog¤¬¡¢Á´¹ñ5¥«½ê8¸ø±é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØSaucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ¡Ü¡Ù¤ò9·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§XG¡¢Vaundy¡¢Ado¡¢Saucy Dog¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ÇÄ©¤à¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¡È¥Éー¥à¸ø±é¡É¡Ë
¡¡Æ±¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤ÎÃÏ Âçºå¤ÇSaucy Dog¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤È¤·¤ÆºÇÂ¿Æ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØSaucy Dog DOME LIVE 2026 ¡ÈA NEW DAWN¡É¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç1·î4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Saucy Dog¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬1·î12Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤À¡£
