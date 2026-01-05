　鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。

　J1王者として臨む新シーズンへ「史上初、史上唯一の大会となる明治安田J1百年構想リーグへ向けて、これまでにない革新性を追求した一着で、新たな舞台へと挑む」と鹿島。象徴的な赤ではなくネイビーを基調とした横ストライプのデザインになっており、クラブは「伝統の継承と、未知なる領域への挑戦。そのすべてを纏い、鹿島アントラーズが時代の錨を上げる」と綴りながら以下のように説明している。

「デザインの核となるのは、夜明けを待つ静寂を湛えた『鹿島灘のダークネイビー』。この深みのあるベースカラーに、クラブの誇りである『ディープレッド』をホリゾンタルストライプとして大胆に配置した。水平線から昇る最初の一筋の光のごとく、静寂を切り裂いて差し込むディープレッドの輝きは、新たな時代の先陣を切る覚悟と、溢れ出す強固な意志を表現している」

「また、襟や袖口のリブにディープレッドを配し、カラーコンビネーションを引き締めることで、伝統的な格式と力強さを両立。さらに、シャツからショーツへと連動するグレーのサイドパネルが、鋭い切り込みとして機能する。常に前進し続けるクラブの姿勢を体現するとともに、躍動感のある視覚的なアクセントを刻んでいる」

　このユニフォームを見たファンからは「まさかのネイビー」「鳥肌が…」「かっこいい~!」「真っ赤じゃないユニ着れるの初めて」「だいぶ紺基調」といったコメントが寄せられている。