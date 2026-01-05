J1王者・鹿島の新ユニフォーム発表!! ダークネイビーをベースに「これまでにない革新性を追求」「時代の錨を上げる」
鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。
J1王者として臨む新シーズンへ「史上初、史上唯一の大会となる明治安田J1百年構想リーグへ向けて、これまでにない革新性を追求した一着で、新たな舞台へと挑む」と鹿島。象徴的な赤ではなくネイビーを基調とした横ストライプのデザインになっており、クラブは「伝統の継承と、未知なる領域への挑戦。そのすべてを纏い、鹿島アントラーズが時代の錨を上げる」と綴りながら以下のように説明している。
「デザインの核となるのは、夜明けを待つ静寂を湛えた『鹿島灘のダークネイビー』。この深みのあるベースカラーに、クラブの誇りである『ディープレッド』をホリゾンタルストライプとして大胆に配置した。水平線から昇る最初の一筋の光のごとく、静寂を切り裂いて差し込むディープレッドの輝きは、新たな時代の先陣を切る覚悟と、溢れ出す強固な意志を表現している」
「また、襟や袖口のリブにディープレッドを配し、カラーコンビネーションを引き締めることで、伝統的な格式と力強さを両立。さらに、シャツからショーツへと連動するグレーのサイドパネルが、鋭い切り込みとして機能する。常に前進し続けるクラブの姿勢を体現するとともに、躍動感のある視覚的なアクセントを刻んでいる」
このユニフォームを見たファンからは「まさかのネイビー」「鳥肌が…」「かっこいい~!」「真っ赤じゃないユニ着れるの初めて」「だいぶ紺基調」といったコメントが寄せられている。
J1王者として臨む新シーズンへ「史上初、史上唯一の大会となる明治安田J1百年構想リーグへ向けて、これまでにない革新性を追求した一着で、新たな舞台へと挑む」と鹿島。象徴的な赤ではなくネイビーを基調とした横ストライプのデザインになっており、クラブは「伝統の継承と、未知なる領域への挑戦。そのすべてを纏い、鹿島アントラーズが時代の錨を上げる」と綴りながら以下のように説明している。
「また、襟や袖口のリブにディープレッドを配し、カラーコンビネーションを引き締めることで、伝統的な格式と力強さを両立。さらに、シャツからショーツへと連動するグレーのサイドパネルが、鋭い切り込みとして機能する。常に前進し続けるクラブの姿勢を体現するとともに、躍動感のある視覚的なアクセントを刻んでいる」
このユニフォームを見たファンからは「まさかのネイビー」「鳥肌が…」「かっこいい~!」「真っ赤じゃないユニ着れるの初めて」「だいぶ紺基調」といったコメントが寄せられている。
━━━━━━━━━━━━━━━— 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) January 5, 2026
明治安田J1百年構想リーグ
ユニフォームデザイン決定
━━━━━━━━━━━━━━━━
明治安田J1百年構想リーグのNIKEユニフォームデザインが決定しました
Jリーグの新たな歴史、鹿島アントラーズが築く時代の「夜明け」へ。… pic.twitter.com/xatKtZNtPs