横浜FC櫻川ソロモンがC大阪へ完全移籍「移籍を決めたからにはしっかりと成長した姿を」
セレッソ大阪は5日、横浜FCからFW櫻川ソロモン(24)が完全移籍加入することを発表した。
櫻川は2024年に横浜FCに加入してJ1復帰に貢献し、昨年はリーグ戦35試合4得点。横浜FCを通じて「僕にとって初めてのJ1でのチャレンジで難しい時期もあった中、支えてくれたサポーターの皆様に感謝しています。チームの目標であったJ1残留を果たせずに申し訳ない気持ちがある中、今回の移籍という決断をしました。移籍を決めたからにはしっかりと成長した姿をみなさんに見せられるように頑張ります。2シーズン本当にありがとうございました」と伝えている。
また、C大阪を通じて「セレッソ大阪という歴史ある素晴らしいクラブの一員になれることを、心から光栄に思います。セレッソの象徴である桜のユニフォームを身にまとい、ヨドコウ桜スタジアムでプレーできることを楽しみにしています。自分の持てる全ての力を出し切り、セレッソ大阪の勝利のために戦います。よろしくお願いいたします」とコメントした。
櫻川は2024年に横浜FCに加入してJ1復帰に貢献し、昨年はリーグ戦35試合4得点。横浜FCを通じて「僕にとって初めてのJ1でのチャレンジで難しい時期もあった中、支えてくれたサポーターの皆様に感謝しています。チームの目標であったJ1残留を果たせずに申し訳ない気持ちがある中、今回の移籍という決断をしました。移籍を決めたからにはしっかりと成長した姿をみなさんに見せられるように頑張ります。2シーズン本当にありがとうございました」と伝えている。
また、C大阪を通じて「セレッソ大阪という歴史ある素晴らしいクラブの一員になれることを、心から光栄に思います。セレッソの象徴である桜のユニフォームを身にまとい、ヨドコウ桜スタジアムでプレーできることを楽しみにしています。自分の持てる全ての力を出し切り、セレッソ大阪の勝利のために戦います。よろしくお願いいたします」とコメントした。