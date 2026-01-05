柏の2026年背番号決定!! 新加入MF大久保智明が14番、MF山内日向汰は87番に
柏レイソルは5日、2026年のトップチーム体制を発表した。
昨年のJ1で2位になった柏はMF大久保智明(←浦和)やMF汰木康也(←神戸)といった実力者を獲得。昨年にリーグ戦5試合に出場したDF山之内佑成(←東洋大)や全日本大学選抜のMF島野怜(←明治大)、MF角田惠風(←慶應義塾大)の大卒組も加わる。
以下、選手背番号
1 GK猿田遥己
2 DF三丸拡
4 DF古賀太陽
6 MF山田雄士
8 MF小泉佳穂
9 FW細谷真大
11 MF渡井理己
13 DF犬飼智也
14 MF大久保智明(←浦和)
15 FW小見洋太
16 MF汰木康也(←神戸)
17 MF手塚康平
18 FW垣田裕暉
19 MF仲間隼斗
20 MF瀬川祐輔
21 MF小西雄大
22 DF野田裕喜
23 MF長南開史
24 MF久保藤次郎
25 GK小島亨介
26 DF杉岡大暉
27 MF熊坂光希
28 MF戸嶋祥郎
29 GK永井堅梧
31 DF成瀬竣平
32 DF山之内佑成(←東洋大)
34 DF土屋巧(←甲府/レンタル復帰)
36 FW古澤ナベル慈宇
37 MF角田惠風(←慶應義塾大)
38 MF島野怜(←明治大)
39 MF中川敦瑛
40 MF原川力
41 GK坂田大樹
42 DF原田亘
46 GK松本健太
87 MF山内日向汰(←川崎F)
88 DF馬場晴也
