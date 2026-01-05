　柏レイソルは5日、2026年のトップチーム体制を発表した。

　昨年のJ1で2位になった柏はMF大久保智明(←浦和)やMF汰木康也(←神戸)といった実力者を獲得。昨年にリーグ戦5試合に出場したDF山之内佑成(←東洋大)や全日本大学選抜のMF島野怜(←明治大)、MF角田惠風(←慶應義塾大)の大卒組も加わる。

　以下、選手背番号

1 GK猿田遥己

2 DF三丸拡

4 DF古賀太陽

6 MF山田雄士

8 MF小泉佳穂

9 FW細谷真大

11 MF渡井理己

13 DF犬飼智也

14 MF大久保智明(←浦和)

15 FW小見洋太

16 MF汰木康也(←神戸)

17 MF手塚康平

18 FW垣田裕暉

19 MF仲間隼斗

20 MF瀬川祐輔

21 MF小西雄大

22 DF野田裕喜

23 MF長南開史

24 MF久保藤次郎

25 GK小島亨介

26 DF杉岡大暉

27 MF熊坂光希

28 MF戸嶋祥郎

29 GK永井堅梧

31 DF成瀬竣平

32 DF山之内佑成(←東洋大)

34 DF土屋巧(←甲府/レンタル復帰)

36 FW古澤ナベル慈宇

37 MF角田惠風(←慶應義塾大)

38 MF島野怜(←明治大)

39 MF中川敦瑛

40 MF原川力

41 GK坂田大樹

42 DF原田亘

46 GK松本健太

87 MF山内日向汰(←川崎F)

88 DF馬場晴也