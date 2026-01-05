プロ野球・楽天の代表取締役社長である森井誠之氏が、今季に向けての思いを語りました。

2026年シーズンに向け、本拠地の外野フェンスおよびLEDビジョンの入れ替え・新設に着手していた楽天。森井氏は「2026シーズン、楽天モバイル 最強パーク宮城では外野フェンスの新設や大型LEDビジョンの刷新といった改修が進み、いよいよ完成を迎えます。これにより、ファンの皆さまには、これまで以上にダイナミックでエキサイティングなエンターテインメント観戦体験をご提供できるものと期待しております」とコメント。続けて、「今シーズンは東北全県での勝利を目指していきます。そしてここ東北に、チームの目標である『優勝』をお届けできるよう、職員一同、チームへのバックアップを全力で行い、より多くの感動と興奮を届けていきましょう」と職員に呼びかけました。

昨年末には「楽天モバイル 最強パーク宮城」への名称変更が発表され話題となった楽天。前田健太投手や伊藤光選手の獲得や、メジャー経験のある新助っ人の加入も発表され、今季の躍進にも期待がかかります。