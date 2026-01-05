お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）が、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。所属する松竹芸能を退社する芸人たちについて私見を述べた。

新年初ゲストに岡田を迎え、多様になった芸人の働き方についてトーク。パーソナリティーのパンサー向井慧が「昔だったらテレビに出るってことに向かって芸人はみんなやっていて。（テレビに）出るか、劇場でずっとネタをやるかの2択だったのが、今やいろんな（働き方がある）。それは素晴らしいことではあるんですけど、我々世代からすると、戸惑いはありますよね」と話した。

YouTubeやSNS、動画配信サービスなどテレビや劇場以外にもさまざまな露出方法があり、岡田は「いろんなチャンネルがあるから。プラス素晴らしいのは、その中でも自分プロデュースね」と感嘆。また「ちゃんと自分プロデュース能力にたけてるやつが松竹は辞めていきよる」と笑いを誘った。

さらに「吉本さんもそうやもんね」と吉本興業所属の向井に尋ねつつ、「抜けていく方は自分プロデュースしよう言うたら、そうなるやん」と退社に理解。「逆に尊敬する。辞めたことに対して全然何も思わんし、自分の足で進んでいくのはえらいな思うもん」と独立を選んだ面々に感心していた。

松竹芸能では、よゐこ濱口優、キンタロー。、みなみかわら人気芸人の退社が続き話題となった。