アレクサンダー、妻・川崎希とのお揃いディズニーコーデ披露 “言い間違い”にツッコミ相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/05】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが1月3日までに、自身のInstagramを更新。妻であり実業家・タレントの川崎希とのディズニーランド2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「グーフィーではないな」ツッコミ相次いだお揃いコーデ
アレクサンダーは「のんちゃんとグーフィーコーデ みんな元気すぎるので ディズニーランド来ました」とつづり、写真を投稿。川崎と共にディズニーのキャラクターの柄のセーターと耳付きニット帽を被った写真を披露した。コメント欄にはそのキャラクターがグーフィーではなくミッキーマウスの愛犬・プルートであるという指摘が相次ぎ、“言い間違い”へのツッコミにアレクサンダーは「＃プルートか」「すみません寝不足でした^_^ ありがとう」と追記している。
この投稿には「グーフィーではないな」「可愛いからヨシ！」「頑張りすぎないでね」「寝不足心配」「ペアコーデめっちゃいい」などの反響が寄せられている。
アレクサンダーと川崎は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
