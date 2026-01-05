１月５日の京都５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１７頭立て）で、吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝がタガノアルトゥーラ（牡３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父シルバーステート）で１着となり、ＪＲＡ通算１００勝を達成した。２０２４年３月２日の初騎乗から１４６６戦目での到達で、現役９０人目。重賞は昨年のチャーチルダウンズＣ・Ｇ３（ランスオブカオス）とユニコーンＳ・Ｇ３（カナルビーグル）の２勝を挙げている。

吉村誠之助騎手「１００勝を達成できてうれしいのですが、昨年内に決めたかったので少し複雑な気持ちです。昨年は非常に多くの馬に乗せていただきましたし、６６勝させていただいたのですが、まだ足りないと思っています。今年は昨年より勝ちたいですし、大きいところでも勝ちたいと思っています。（１００勝まで）残り１勝というところからなかなか決められず、情けない騎乗ばかりで自分自身でも反省している部分はあるのですが、こうしてたくさんのお客様に集まっていただいて大変うれしく思っています。これからも応援よろしくお願いします」