°ËÆ£Êâ¡¢Ç¯²¼ÇÐÍ¥¡¦ºÙÃ«Í´²ð¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½ ¸òºÝ2Ç¯¡Ö1ÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡Û½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ¡Ê45¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎºÙÃ«Í´²ð¡Ê31¡Ë¤¬1·î5Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£Êâ¤È·ëº§¤Î14ºÐÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
2¿Í¤Ï¡¢Ï¢Ì¾¤Î½ñÌÌ¤ò¸ø³«¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¶¦¡¢ºÙÃ«Í´²ð¤È°ËÆ£Êâ¤Ï¡¢ÌóÆóÇ¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿®Íê¤·¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ê²¹¤«¤¯¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»ØÆ³¤È¤´»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´Â¿¹¬¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1980Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1993Ç¯ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¿å¤ÎÎ¹¿Í»øKIDS¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¤Ë¤Ï´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢Âè20²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ª¤è¤ÓÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Ø¥ê¥ê¥£Ž¥¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼ ¥ª¥«¥ó¤È¥Ü¥¯¤È¡¢»þ¡¹¡¢¥ª¥È¥ó¡Ù¡Ø¥½¥é¥Ë¥ó¡Ù¡ØGANTZ PERFECT ANSWER¡Ù¡Ø²£Æ»À¤Ç·²ð¡Ù¡Ø´÷²øÅç¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃë´é¡Ù¡Øº§³è·º»ö¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï³¤³°¥É¥é¥ÞHBO¡ØTokyo Vice¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤ÎÂ³Åê¤â·èÄê¡£¥²¡¼¥à¡ØFINAL FANTASY » REMAKE¡Ù¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¤ÎVoice Cast¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
1994Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬100%¡Ù¡¢ÉñÂæ¡ØKiss Me You¡Á¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¡¼¤¿¤Á¤Ø¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
