人気アイドル「肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて」ファンとの暴力トラブル報告 SNSで警告「基本的に出禁になるので」
【モデルプレス＝2026/01/05】アイドルグループ「MelMi」「fairy☆dolls」「fairy☆elements」に所属するななりんが4日、自身のX（旧Twitter）を更新。物販中、ファンに肩を掴まれ体を突き飛ばされるトラブルに遭ったと報告した。
【写真】「身体を突き飛ばされて」ファンとの暴力トラブルを報告した人気アイドル
ななりんは「今日は初めてファンの方に、物販中に肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて悲しい気持ちになったけど、そうさせてしまうほど悲しい気持ちにさせてしまったのかなと思うとごめんねの気持ち」とトラブルに遭ったと報告。続けて「というか普通に痛かったし、後ろに壁あったから打ち所悪かったら頭もぶつけてたし、暴力的な人は、今まで沢山応援してくれてたり愛が重かったりしても、基本的に出禁になるので気をつけてほしいな。わたしはひとりしかいないので、」と心境をつづった。
また、「アイドルに暴言、怒る、手を出すのはやめましょうね。紳士さんはみんな、欲望はおさえて」と呼びかけた。
5日、ななりんが所属するアイドルグループ・fairy☆dollsの公式Xは「運営判断により、出演者・スタッフの安全確保および円滑な運営のため、一部のお客様につきまして、当グループおよび関連イベントへのご来場・接触をお断りしております。今後とも、安心して楽しめる環境づくりに努めてまいります。何卒ご理解くださいますようお願いいたします」と発表している。
ななりんはアイドル活動のほか、フェアリーグループ代表として、アイドルプロデューサーも担当。スタジオプロデュースのほかアイドルの衣装制作も行うなど、マルチに活躍している。（modelpress編集部）
