ロッテ・坂井遼投手が５日、本拠のＺＯＺＯで、唐川侑己投手とともに自主トレした。

千葉・富里市出身の右腕は、２４年ドラフト４位で関東第一から入団。１年目の昨季はシーズン最終戦のソフトバンク戦で１軍デビューした。

初めての自主トレを行うにあたり、１９年目のベテラン右腕で、千葉・成田市出身の唐川に声をかけられた。「唐川さんに誘ってもらったので、いかせてもらいました」とはにかむ１９歳は「自分、車を持っていないので、もし送るとかになるとやはり母親になってしまう。そこにたぶん気を使っていただいで、送迎してもらっています」と富里市の実家とＺＯＺＯなどの練習先との往復は唐川の運転する車の助手席に座って移動している。

今季の目標は、木村に続くこと。霞ケ浦から２３年ドラフト３位で入団した１学年上の右腕は高卒２年目の昨季、１軍デビューを飾ると２２試合で３勝２敗１セーブ、防御率３・３１を挙げた。「木村さんみたいに２年目からバンバン投げられるように、キャンプにいってバンバン投げたいと思います」と勢いのある球で、首脳陣にアピールをする。