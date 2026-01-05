セレッソ大阪が発表

セレッソ大阪は1月5日、横浜FCからFW櫻川ソロモンが完全移籍で加入することを正式発表した。

櫻川は2001年8月4日生まれ、千葉県出身の24歳。191cm・94kgと恵まれた体格を誇るセンターフォワードで、ジェフユナイテッド市原・千葉の下部組織から、2020年にトップチーム昇格。ファジアーノ岡山への期限付き移籍などを経験し、2024年に横浜FCへ加入していた。

昨季はJ1リーグで35試合に出場し、4得点を記録。またこれまで各年代で日本代表に選出されてきた実績を持つ。

セレッソ大阪は「横浜FCより、櫻川ソロモン選手が完全移籍加入することになりましたので、お知らせいたします」と公式発表。櫻川はクラブを通じて次のようにコメントを発表している。

櫻川のコメントは以下の通り。

「このたび、横浜FCから完全移籍で加入することになりました、櫻川ソロモンです。セレッソ大阪という歴史ある素晴らしいクラブの一員になれることを、心から光栄に思います。セレッソの象徴である桜のユニフォームを身にまとい、ヨドコウ桜スタジアムでプレーできることを楽しみにしています。自分の持てる全ての力を出し切り、セレッソ大阪の勝利のために戦います。よろしくお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）