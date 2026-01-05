

百十四銀行

百十四銀行（本店・高松市）が、香川県内に本社や主工場がある民間企業の2025年冬のボーナス支給について調査結果をまとめました。

百十四銀行のシンクタンク、百十四経済研究所が2025年11月中旬～12月中旬、264社を対象に郵送・WEBによるアンケート調査を実施し、173社から有効回答がありました。有効回答率65.5％。

1人当たりの支給見込み額は61万5000円（支給月数2.09カ月）で前年より4万円、6.96％増えました。5年連続の増額です。「増加」とした企業は57％で前年より11ポイント上がり、「減少」は8％で2ポイント下がりました。

業種別では、製造業が64万2000円（前年比5.77％、3万5000円増）、非製造業は59万7000円（8.35％、4万6000円増）です。

支給額を増やした理由（複数回答）は、「（従業員の）モチベーションアップ」が67％で最も多く、「雇用維持」が57％、「業績好調」が46％でした。

支給額を減らした理由（複数回答）で最も多かったのは、「業績不調」で62％でした。