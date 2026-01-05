ÌðÌîÈÞºÚ´î¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥¨¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥à¥Í¥¸¥¢¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¨¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥¹¥Þ¥ÛRPG¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥à¥Í¥¸¥¢¡×¤Ë¤Æ¿·±ÑÍº¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖË¿Ã½¨µÈ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡ÖÌðÌîÈÞºÚ´î¡×¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥à¥Í¥¸¥¢¡×Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ) 00:00¡Á1·î15Æü(ÌÚ) 15:59
¾ÞÉÊ¡§¡ÖË¿Ã½¨µÈ¡×Ìò À¼Í¥¡ÖÌðÌîÈÞºÚ´î¡×¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ
ÅöÁª¿Í¿ô¡§¹ç·×5Ì¾ÍÍ¡Ê¸ø¼°X¡§2Ì¾¡¢¥²¡¼¥àÆâ¡§3Ì¾¡Ë
±þÊç¾ò·ï¡§ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý
¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥à¥Í¥¸¥¢¡×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤È¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÎ¾Êý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¡£
ÃêÁª¤Ç2Ì¾¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤âÊÌÅÓ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ±þÊç·ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·±ÑÍº¡ÖË¿Ã½¨µÈ¡×
¿·¤¿¤Ë¥²¡¼¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÑÍº¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖË¿Ã½¨µÈ¡×¡£
¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÌðÌîÈÞºÚ´î¤µ¤ó¤¬¥Ü¥¤¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Å·¶õ¤Î¥¢¥à¥Í¥¸¥¢
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¥²¡¼¥à(RPG)
¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ(°ìÉôÍÎÁ¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê)
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iOS 13.0°Ê¹ß¡¢Android 6.0°Ê¹ß
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡£
¥¨¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥à¥Í¥¸¥¢¡×Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
