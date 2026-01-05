ÉþÁõ¡¦ÆþÂà¼¼¼«Í³¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¡ªÏÂ²Î»³Ï«Æ¯¶É¡Ö¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×
ÏÂ²Î»³Ï«Æ¯¶É¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¥Õ¥©¥ë¥Æ¥ï¥¸¥Þ4³¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) 13:30¡Á16:00 (¼õÉÕ³«»Ï 13:00¡Á)
²ñ¾ì¡§¥Õ¥©¥ë¥Æ¥ï¥¸¥Þ 4³¬ Ãæ¥Û¡¼¥ë
½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»ÔËÜÄ®2-1
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§³µ¤Í35ºÐ°Ê¾å59ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
½ÐÅ¸´ë¶È¿ô¡§20¼Ò°Ê¾å
ÉþÁõ¡¦ÆþÂà¼¼¡§¼«Í³
³µ¤Í35ºÐ°Ê¾å59ºÐ°Ê²¼¤Îµá¿¦¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¸©Æâ´ë¶È20¼Ò°Ê¾å¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤é»Å»öÆâÍÆ¤äÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÇÉ¸¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê½¢¶È·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊý¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂÐ¾Ý¡£
¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï´ë¶ÈÀâÌÀ¥Ö¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢½¢¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¤äÅ¬¿¦¿ÇÃÇ¥Ö¡¼¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÉþÁõ¤äÆþÂà¼¼¤Ï¼«Í³¡£
»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥é¥·µºÜ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤Þ¤¿¤ÏÀìÍÑURL¤«¤é¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÀâÌÀ¥Ö¡¼¥¹¡ÊÀâÌÀ²ñ¼Â»ÜÉ÷·Ê¡Ë
ÂÐÌÌ·Á¼°¤Ç´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶ÈÀâÌÀ¥Ö¡¼¥¹¡£
Ä¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÀâÌÀ²ñ¼Â»ÜÉ÷·Ê¡Ë
Â¿¤¯¤Îµá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ñ¾ìÉ÷·Ê¡£
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î·Ð¸³¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Å¬¿¦¿ÇÃÇ¥³¡¼¥Ê¡¼
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿¦¼ï¤äÆ¯¤Êý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¬¿¦¿ÇÃÇ¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼
½¢¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤âÀßÃÖ¡£
¥×¥í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Ì³·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ÏÂ²Î»³Ï«Æ¯¶É¡Ö¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
