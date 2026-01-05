¥í¥Ã¥Æ¡¦ºä°æ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡Ö2Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Îºä°æÎËÅê¼ê¤¬5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÅê¼ê¿ØºÇÇ¯Ä¹36ºÐ¤ÎÅâÀîÐÒ¸ÊÅê¼ê¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿19ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËþµÊ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅâÀî¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÅâÀî¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¡¢Ç¯Ëö¤ËÀ®ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡¢¿·Ç¯¤ÏÁ°Æü4Æü¤«¤é°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤òÀÚ¤ë¤«¡¢¤É¤³¤ò¤â¤é¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¡ÊÅâÀî¤«¤é¡Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë2Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ1·³¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ª¶âÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡º£¸å¤Ï±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤Î²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤ºÀÐ³À¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£