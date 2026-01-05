¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂV3¡Ö°ì¾£ÉÓ¤Ê¤ó¤«¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡×
¡¡¡þ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢30Ê¬1ËÜ¡¡¡ã²¦¼ÔÁÈ¡ä¾åÊ¡¤æ¤¡õ¡û¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê14Ê¬7ÉÃ¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ô¥í¡¼¡Ë°¦Ìî¥æ¥¡õÉ÷¾ë¥Ï¥ë¡ü¡ãÄ©Àï¼ÔÁÈ¡ä¢¨Âè19Âå²¦¼ÔÁÈ¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡¡¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï4Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÇ¯»ÏÂç²ñ¡ÖÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ç26¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤ÎOber¡¡Eats¡Ê¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ë¤¬¡Ö½ÕÍëÎõ²Ð¡ª¡ª¥×¥ê¥º¥à¥°¥ê¡¼¥É¡×¡Ê°¦Ìî¥æ¥¡õÉ÷¾ë¥Ï¥ë¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡Ö½ÕÍëÎõ²Ð¡×¤ÏÏ¢·¸¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¾åÊ¡¤¬¤«¤ï¤·¤Æ¥µ¥ß¥ó¥°¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡£°¦Ìî¤¬¾å¸¶¤Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¥»¥ó¥È¡¼¥ó¡£É÷¾ë¤¬¾å¸¶¤ËÅ°Äì¤·¤¿ÏÓ¹¶¤á¡£¾åÊ¡¤¬°¦Ìî¤ËÒÄ¸Ç¤á¤âÃ¦½Ð¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¡¢¾åÊ¡¤¬°¦Ìî¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¡£¾ì³°¤Ç¤â¾åÊ¡¤Ï°¦Ìî¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò´º¹Ô¡£É÷¾ë¤¬¾åÊ¡¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤«¤é´Ý¤á¹þ¤ßÏ¢È¯¡¢¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤òÍø¤·¤¿È¿Å¾¼°¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡£¾å¸¶¤¬É÷¾ë¤ËÂ¦Å¾¼°¶ú»É¤·¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ô¥í¡¼¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¤«¤ï¤·¤¿É÷¾ë¤ÏÄã¶õ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡£¾åÊ¡¤¬É÷¾ë¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¹çÂÎ¼°¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£É÷¾ë¤¬¾å¸¶¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤â¥«¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë°¦Ìî¤ÎÇØÃæ¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤Æ¾åÊ¡¤ËÄã¶õ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡£¡Ö½ÕÍëÎõ²Ð¡×¤Ï¾å¸¶¤Ë¹çÂÎµ»¥¢¥Ã¥×¥É¥é¥Õ¥È¡ª¡ª¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤òÁÀ¤¦¤â¥«¥Ã¥È¡£¾åÊ¡¤¬°¦Ìî¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ¢¥Õ¥§¥¤¥Þ¥µ¡¼¡£¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¾åÊ¡¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥¤¥Þ¥µ¡¼¤ò2¿Í¤Þ¤È¤á¤ÆÃ¡¤¹þ¤ß¡¢°¦Ìî¤òÇÓ½ü¡£¾å¸¶¤¬É÷¾ë¤ò¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ô¥í¡¼¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾å¸¶¤Ï¡ÖÁ°¾¥Àï¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤ÏÁ´Á³¿²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£º£Æü¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦1Ç¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡£¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£¾åÊ¡¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¹¤´¤¤º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎÉ¤¯¤Æ¡£²ÈÂ²¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°ì¾£ÉÓ¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÅÏ¤·¤¿¤é12»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£60²á¤®¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤Ä¤¨¡¼¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»ä¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥¥ê¥¥ê¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È°ì¾£ÉÓ¤Ê¤ó¤«¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦Ìî¤Ï¡ÖÉé¤±¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿ÅÙ¤âËÉ±Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡×¡¢É÷¾ë¤Ï¡ÖÁ°¾¥Àï¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ï¤Ä¤¯¤±¤É¡¢Á°¾¥Àï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âÅöÆü¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¥æ¥¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢º£Æü¤¬½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£