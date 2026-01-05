京成バスと東武バスセントラルは、成田空港と東京スカイツリータウン、錦糸町を結ぶ高速バス新路線「スカイツリーシャトル 成田空港線」を1月16日から運行開始する。

新路線は、外国人旅行者の宿泊ニーズが高まる東京スカイツリータウン周辺と錦糸町エリアの成田空港へのアクセス向上を目的として設定した。航空便の出発と到着が集中する時間帯にあわせて時刻を組み、観光や出張で成田空港を利用する沿線住民への新たな移動手段としてもニーズを満たす。

運行は京成バスと東武バスセントラルが担当し、成田空港発が1日5便、東京スカイツリータウン・錦糸町駅発が1日4便となる。所要時間は約1時間20分前後。片道運賃は2,000円で、小児は半額。

東京スカイツリータウン発は午前7時45分、10時40分、午後0時50分、3時50分に出発し、錦糸町駅を経由して成田空港第3ターミナル、第2ターミナル、第1ターミナルの順に到着する。成田空港発は第3ターミナル1階11番のりばを午前8時、10時35分、午後1時35分、4時10分、6時10分に発車する。

予約は発車オ〜ライネットとJapan Bus Onlineで受け付ける。空席があれば予約なしでも乗車できる。