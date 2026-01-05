「全裸では!?」竹内涼真、ベッドでの『10DANCE』オフショットに反響！ 「なんちゅー色気や」「心臓バクバク」
俳優の竹内涼真さんは1月4日、自身のInstagramを更新。ドラマ『10DANCE』（Netflix）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「肉体エロすぎるだろォォ」
ファンからは「なんちゅー色気や」「心臓バクバク」「爆イケちらかしてる」や「全裸では!?」「肉体エロすぎるだろォォ」「すごい絞ってる」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「なんちゅー色気や」竹内さんは、9枚の写真を投稿。いずれも同ドラマのオフショットで、1、2枚目はベッドの上で撮影したものです。裸体の上にタオルをかけた、とても色っぽい姿を見ることができます。鍛えられたボディが美しいです。
「日本人離れしたスタイル」2025年12月27日にも、同ドラマのオフショットを投稿した竹内さん。素肌にシャツを羽織っていますが「寒すぎて鳥肌が立っていた事は内緒な」と、裏話もつづっています。ファンからは「日本人離れしたスタイル」「官能的過ぎて好き」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
