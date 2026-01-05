「可愛すぎて滅」松田龍平、上手過ぎる似顔絵ショット公開！ 長女？ の姿も「すごい！」「似てる！」
俳優の松田龍平さんは1月3日、自身のInstagramを更新。松田さんが毛筆で描いたと思われる家族の似顔絵を披露し、ファンからは称賛の声が上がっています。
【写真】松田龍平が描いたそっくりな似顔絵ショット
この投稿にファンからは、「すごい！」「すっごく特徴とらえてて可愛いです」「わー！似てる！！龍平様の似顔絵ほしい」「ほっこりしました」「可愛すぎて滅」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
「書き初め」松田さんは「書き初め」とつづり、1枚の写真を掲載しました。墨で描かれたさまざまな人物の似顔絵が写っています。「みゆき」は母で俳優の松田美由紀さん、「ゆのん」は前妻でモデルの太田莉菜さんとの間に生まれた長女のことでしょうか。優しいタッチで表現された絵からは、愛情が伝わってくるようです。
1月からドラマで大忙しの松田龍平さん新年は家族で過ごしていたようですが、9日から放送のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）に主演として出演が決まっている松田さん。同作は温泉街を舞台に、松田さん演じる探偵が人々の小さな悩みや不思議な出来事に向き合っていく“ゆるふわヒューマンミステリー”です。気になる人はチェックしてみてくださいね。
