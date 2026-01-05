俳優の神尾楓珠さんが、『Mister Donut×GODIVA』新商品発表会に登壇しました。

【写真を見る】【神尾楓珠】仕事始めで書き初めに挑戦もボヤキ「名前をうまく書けたことがなくて…」 年末年始の過ごし方も明かす「お年玉あげました」





神尾さんはチョコレートを使った新作ドーナツの発売に合わせ、ショコラカラーの上品なスーツで登場。

“今日は『Mister Donut×GODIVA』というテーマで上品さや高級感をイメージ。ブラウンをまとって大人っぽさみたいなものを意識して…”と、衣装を選んだ理由を笑顔で話しました。









昔から大の甘党だという神尾さんは、“小っちゃいときから、ほんっとによく（ドーナツを）食べていまして。僕の親戚とかは「楓珠といえばミスタードーナツ」って言うくらい”と話し、“僕が大好物というのを知っていて、正月の親戚の集まりがあるんですけど、僕のためにわざわざドーナツを買ってきてくれたりとか。それくらい小さいときからよく食べていました”とドーナツとの思い出を明かしました。









きょうが「仕事始め」だという神尾さん。今回の年末年始はゆっくり休むことが出来たようで、“年末は特に何もしてないですね。年始は実家に帰ったり…帰るといっても地元が東京なので日帰りなんですけど。親戚の集まりがあったり兄の家族と初詣行ったりとかそういう過ごし方をしました”と、実家にプチ帰省したことを報告。









さらにお年玉をあげたか問われると、“（姪っ子に）お年玉あげました！”ときょう一番の大きな声で胸を張って回答。しかしその後すぐに“でも…いやなんか…欲しいって言われなかったらあげなくてもいいかなって思ったんですけど…あげました(笑)”とおちゃめに話し、会場の笑いを誘いました。









イベントでは新年にちなみ、中学生以来となる「書き初め」にも挑戦。

“人前で書き初めやることなんて無いですからね…うわぁ…むず…筆むず…”と呟きながら真剣な表情で「新年にやりたいこと」を書にしたためる神尾さん。締めに自身の名前を書く際にも“神尾楓珠って書くの時間かかるんですよ…小学生の時もそうですけど名前をうまく書けたことがなくて…”と、ちょっぴり不満げにぼやくと、会場からは笑いが起きました。









たっぷり時間をかけ完成した書は『海外旅行』。

“海外旅行にプライベートで行ったことがなくて。(今年は)27才になるので、人生経験として海外を経験しておきたいなって。仕事を頑張って、そのご褒美に、自分を甘やかす一つとして海外旅行に行けたら”と、新年の抱負を語り、“（行くなら）ヨーロッパですかね。サッカーが好きなので、サッカーを観に行けたらいいですね”と、夢を膨らませていました。









【担当：芸能情報ステーション】