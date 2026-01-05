°Ë½¸±¡¸÷¡ÖCMÃæ¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¥É¥ß¥Î¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤è¤ê¤â¡Ä¡×¾Ð¤¤Í¶¤¦
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¡Ê58¡Ë¤¬5Æü¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ò¡¢½Ð±é²ó¿ôÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£Âè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¤ÎÊüÁ÷²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤¬Íè¤é¤ì¤º¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¹ÏÆ¤¬µÞ¤¤çÂåÂÇ½Ð±é¡£¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï3ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60Ê¬¤Ç¥É¥ß¥ÎÊÂ¤Ù2000¸Ä¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¡¢¶¦±é¤·¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡ÖCMÃæ¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÄ¥¤êÀÚ¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¿Í¤À¤«¤é¡¢±ä¡¹¤È¥¹¥Ù¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È°ìÆ±¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖCMÃæ¤â¥¹¥Ù¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡£¤À¤«¤é¥É¥ß¥Î¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ù¤ê¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£