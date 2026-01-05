タレント島崎和歌子（52）が4日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。女優観月ありさ（49）のバリ島結婚式でのハプニングを明かした。

島崎は「結婚式を海外でやったと思うんですけど、共通の知人からサプライズで『このあたり時間ない？』みたいな。名古屋を日帰りの感じのスケジュールで言われて、さすがに海外は行けないじゃない。後で聞いたらえらい豪華でね。豪華で…島が噴火しちゃって、いろんな手使ってお客さまを送り出したって、そういう伝説を聞いて行かなくて良かったな」と笑った。

VTRを見た観月は「失礼だな」とつっこんだ。

さらに「結婚式に来てくださった方を朝お見送りしたら、みんなゾロゾロゾロって帰ってきて、『飛行機が飛ばなくて帰された』。みんなをどうやって帰したらいいんだろう。陸路で何十時間バスに乗って、タイ経由で帰ってもらうかとか、違う経由で帰ってもらうのか。その当時渡辺謙さんも来ていただいて。『LAに戻らなきゃいけない』って。考えつく手段を全て駆使して、結婚式以上に大変でした」と説明した。

「でもそういうトラブルがあったからみんなに連帯感が生まれて、絆が生まれました」とポジティブに続けた。