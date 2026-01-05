¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó²Ï°æ¡¡¤«¤Ä¤Æ·ëº§ÆÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¸ýÀâ¤¤¤¿¡É°Õ³°¤ÊÁê¼ê¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ªÁ°¤ÎÌ¾Á°½ñ¤¯¤À¤±¤ä¤«¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê45¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®´Ö¶á¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÁêËÀ¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÆ±´ü·Ý¿Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯»Ï¹±Îã¤ÎÎ¹¹Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¢¥¥Ê¡¦»³Ì¾¤äÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖBKB¡×¤³¤È¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤¬¡ÖÀÎ¤Î²Ï°æ¤ÎÏÃ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²Ï°æ¤Ï¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó·ëÀ®Á°¤Ë¡¢°ì»þ´ü¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢BKB¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡¢²¶¤È»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡©¡×¤È²Ï°æ¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡×¤ÈÆ±´ü¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢²Ï°æ¤Ï¡ÖM¡½1¡×¤Ë½Ð¤ë¤¿¤áÁêÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÎBKB¤Ï¡¢R¡½1·è¾¡¤Ë½Ð¤ëÄ¾Á°¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÃÇ¤ëÊý¸þ¤Ç¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬²Ï°æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡×¤ÈM¡½1¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÍÑ»æ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤ÏµºÜºÑ¤ß¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ªÁ°¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤ä¤«¤é¡×¤È·ëº§ÆÏ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡È¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¤â¡Ö¥µ¥¤¥É¥«¡¼¡×¤È·èÄêºÑ¤ß¤Ç¡¢BKB¤Ï¡Ö²¶¤Ë´ó¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²Ï°æ¤Ï»ö¼Â¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡ÖM¡½1¤Ï½Ð¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È¥Ð¥¤¥¯°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡É¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¤¤Ä¤ÏËè²ó¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÅÙ¤ËËÜµ¤¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¸À¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡È¿ÂÐ¤ËBKB¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¥Ü¥±¤ò°ìÈÖ¤¤¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç²¶¤ä¤È»×¤¦¡×¤È¡È¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢Ç®ÎÌ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£