ÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¡õ¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥®¥ã¥óµã¤¡×À¸¸å£³¥«·îÁÐ»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¡¡
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¾¾²°¶äºÂ8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Î¡ÖPOP UP¡¡¥Þ¥ë¥·¥§in GINZA¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
23Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢25Ç¯9·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÀî¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ù¥ë40¤ÇÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÅÉ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤«¤é¡ØÁÐ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÍñÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆóÍñÀ¤Ç´é¤ä¸ÄÀ¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡×¡Öº£¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¡£¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î2¿Í¤Ç¥®¥ã¥óµã¤¡£¼ê¤¬¤¢¤È8ËÜÍß¤·¤¤¡£¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤Î»þ¤ËÊ®¿å¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤ï¡¼¡¢ºÇ°¡Á¡×¤Ê¤É¡¢ÁÐ»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤âÁ´¤Æ¤¬³Ú¤·¤¤¡£¡ØºÇ°¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤¬¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¶¯¤µ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤ÏºÇ½é¤«¤éÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î¤±¤ó¤«¤â¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Ï¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç´ê¤Ã¤¿¡£
Ç¥¿±¤Ç°ì»þ¤ÏÂÎ½Å¤¬80¥¥í¶á¤¯¤ËÁý¤¨¤¿¡£¡Ö20¿ô¥¥í¤ÏÍî¤Á¤¿¡£±¿Æ°¤¬Âç·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤í¤½¤í±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£±¿Æ°¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¾¾²°¶äºÂ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¾åÎ¦¡¦Ì¤¸ø³«¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¸¶²è25ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ä¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£19Æü¤Þ¤Ç¡£