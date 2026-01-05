「ラヴ上等」Baby（ユリア）、つーちゃん（塚原舜哉）と初喧嘩を報告 秘蔵ショットも公開「むかつくから晒してやる〜」
【モデルプレス＝2026/01/05】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。“つーちゃん”こと塚原舜哉との「初喧嘩」を報告した。＜※ネタバレあり＞
【写真】ヤンキー恋リアカップルの秘蔵ショット
つーちゃんは、最終告白でBabyに告白。2人は晴れてカップルとなり、最終話ではデートの様子も描かれた。そして、BabyはInstagramストーリーズにて「つーちゃんとはどうですか？って聞かれますがついさっき初喧嘩しました。もう知りませんっ」とつーちゃんとの近況を報告。また「むかつくから晒してやる〜」とつーちゃんの秘蔵ショットも披露している。
ファンからは「微笑ましい」「なんだかんだ仲良さそう」「何があったの？」といった声が寄せられている。
つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。Babyは、塗装業をはじめ、タレントとしても活躍。極貧家庭を経て、施設で育った。空手で心身を鍛えるも、本当は「甘えたい」という願望を持つ。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
