¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¹â³ÀÎï»Ò¤¬1·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û46ºÐ¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¡Ö¿§Ì£¤¬åºÎï¡×¤ª¤«¤º¥º¥é¥ê¹ë²ÚÀµ·îÎÁÍý
¹â³À¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤â³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤ªÀµ·î¤Î°§»¢¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¶Ó»åÍñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤ä¡¢°ËÃ£´¬¡¢·ª¤¤ó¤È¤ó¤äÍÈ¤²Êª¤¬ÊÂ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥À¥¸¥ã¥ìºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿©Âî¡×¡Ö¿§Ì£¤¬åºÎï¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¹ë²Ú¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â³À¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¡£2015Ç¯3·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦STUDIO APARTMENT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÅÄ¾»Åµ¤ÈºÆº§¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
