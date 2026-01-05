お宝創庫にてガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」と「HG 1/144 レジェンドガンダム」の抽選販売実施中！お宝創庫グループアプリより申込
お宝創庫は、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」と「HG 1/144 レジェンドガンダム」の抽選販売を実施している。抽選期間は1月25日23時45分まで。当選発表は1月28日ごろを予定している。
本抽選販売は、「お宝創庫グループアプリ」より申込が可能で、ポイント共有手続き済みであること、申込み注意事項を含む、すべての内容に同意できるユーザーが対象となっている。ポイント共有手続きは店頭にて手続きが可能。
当選発表は1月28日ごろにアプリにて告知を予定しており、当選後は応募時に指定した店舗にて本人様確認書類（運転免許証・保険証など）を提示することで購入することができる。
抽選の注意事項は、当選した本人のみが購入可能となっており、他の人への譲渡、代理購入はできないほか、同商品への重複抽選受付が見受けられた場合には、該当者の全ての抽選受付が無効となる。また当選結果のスクリーンショットも無効となる。
