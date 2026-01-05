青学大の「2度目の3連覇。12年間で9回目の優勝」で幕を閉じた第102回箱根駅伝。

【青学大・原監督コラム】極めて由々しき事案に心が痛い…メーカーとの契約にも“アスリートファースト”必要です

往路・復路の合計タイムは、初めて40分を切る10時間37分34秒。異次元の総合新記録を打ち立て、箱根駅伝の高速化を強烈に印象付けた。たとえば青学大の1区・小河原は1時間1分47秒。16位と出遅れたが、1年前だったら「区間2位」の好タイムである。青学大の原監督は、総合優勝を遂げた後の囲み取材で「シューズの機能向上」を要因のひとつに挙げた。

「2020年にナイキが＜厚底ブーム＞に火を付け、21年の箱根駅伝は出場した210選手中、実に約95％の201人がナイキを履いて箱根路を走った。そこにアディダスとアシックスが猛追してシェアを奪い、近年はプーマが勢いを増してナイキはシェア4位に転落寸前という勢力図になっている」（陸上関係者）

24年に98人が履いていたナイキは翌25年に49人と半減し、今年は35人と激減傾向に歯止めがかからない。

アディダスは42人→76人→75人と前大会からトップをキープ。ちなみに5区山上りで驚異的な区間新をマークした青学大の黒田朝日もアディダス。市価8万2500円という超高額シューズである。

アシックスは25年に前年の57人から54人と減らしたが、今大会は60人に盛り返した。プーマは20人→25人から今大会は31人に増やし、ナイキに代わってシェア3番手を狙う。

「10年ほど前まで箱根駅伝は、半数以上が国内大手のミズノを履いていたが、厚底ブームに完全に置いていかれて21年以降は3人→2人→1人→5人→1人と絶滅危惧種扱いだった。今大会も2人（早大と関東学生連合・国士舘大）でしたが、ミズノは昨年12月初旬に新商品を投入。高校駅伝常連校の評判も上々のようで21年の0人からV字回復したアシックスに追い付け追い越せと躍起になっている。今大会の箱根駅伝の公式プログラムの裏表紙に自社の厚底シューズ＜HYPERWARP＞の広告を掲出してヤル気をアピールしている」（前出の関係者）

シューズの着用率とともに注目されるのが「区間賞選手の履いているシューズ」のメーカー。今大会は異変が起きた。

アディダス6人、プーマ2人、アシックス1人にスイス発祥のブランド「オン」を履いた駒沢大の佐藤圭汰が、10区で1時間7分31秒の区間新記録を叩き出したのだ。

「同じ『オン』を青学大の10区・折田壮太も履いて区間2位だった。青学大はウエアなどアディダスと緊密な関係にあるだけに目を引いた」とは某大学駅伝関係者である。

◇ ◇ ◇

