ドジャースのアーロン・ベイツ打撃コーチ（41）が、4日に放送された日本テレビ系「THE BACKSTAGE〜10．17大谷翔平“伝説の日”の真実〜」（後11・55）にVTR出演。昨秋のポストシーズンで大谷翔平投手（31）が完全に復調したと確信した場面を語った。

番組は大谷がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3本塁打に加え、7回途中2安打無失点10奪三振と二刀流で大活躍した試合の裏側に迫り、“伝説の日”となった背景を深掘りした。

大谷は直前のフィリーズとの地区シリーズでは4試合で計18打数1安打、9三振を喫するなど大不振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズも第3戦まで11打数2安打、5三振と快音から遠ざかっていた。

その理由について番組は「内角低め」だったと分析。レギュラーシーズンは内角低めの打率が・444とストライクゾーンを9分割した中で最も得意なコースだった。ただ、内角低めの外側、ボールゾーンは打率・239と2割以上も低下。フィリーズ投手陣がインコース低めのストライクからボールになる変化球を正確無比に投げ込むハイリスク、ハイリターンの大谷攻略法を見事に遂行したと伝えた。

ベイツ打撃コーチも「本当に厳しいコースに投げ込まれていました。（得意な）内角を意識させられている状態で内角を攻められて“前で合わさなきゃ”と思わされる。そして、打つゾーンを広げて追いかけ始め、スイング全体のバランスを崩した」と振り返った。

極度の不振に陥った大谷はリーグ優勝決定シリーズ第3戦の前日練習で屋外でのフリー打撃を敢行。ベイツ打撃コーチによると、大谷自ら志願したといい「ショウヘイは普段いろいろな理由で屋外での打撃練習はしないので皆、驚いていました。でも今回はルーティンと環境を変えて感覚をリセットしたかったんだと思います。屋外で打撃練習を行ったことで、どれだけ早く打ちにいっていたか分かったと思う」と語った。

その効果は第4戦で現れ、大谷は初回の第1打席で内角低めのカーブを捉え、先頭打者本塁打を放った。ただ、ベイツ打撃コーチは「本当に調子が戻ったかは確信は持てませんでした」とし「良い当たりでしたが、かなり緩いカーブでしたし、センター方向に引っ張れるかが大事。センターに引っ張るとは前足側にしっかり乗れて体が開いていない状態のこと」と説明。まだ、完全復調とは捉えていなかった。

大谷は4回の第3打席でも3ボール1ストライクから内角低めのカットボールを振り抜き、飛距離143メートルの場外アーチをマーク。それでもベイツ打撃コーチは「とても良い兆しではありましたが、打者有利なカウントで狙いを絞って対応できる場面ではあった」と語り、完全復活とは捉えていなかったという。

完全に復調したと確信したのは7回に生まれた3本目のホームランだった。内角寄りの直球を捉え、バックスクリーン左に放り込んだ。この一発についてベイツ打撃コーチは「普通、あそこまで引きつけたら詰まる。あれだけボールを引きつけられるもう一つの理由はトランジションが本当にクリーンだからです」と説明。「トランジション」とはバットを振り始める動きからボールに当たるまでの動作で、大谷はスイングスピードに加え、この動作に無駄がないといい、だからこそ体の近くに引きつけても高い出力で振り抜けるとした。

同コーチは「トランジションがこれだけいいからこそ長く待てる。これはバットスピードと同じぐらい重要です」と語り、「（1ボール2ストライクと）追い込まれたところに98マイル（約158キロ）がインコース寄りに来た」と回想。中堅左に運んだアーチを見て「本調子が戻って来た。もう大丈夫。ショウヘイは復活したと思いました」と完全復調を確信したと振り返った。