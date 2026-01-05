¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡¢Éã¡¦¿¹¿Ê°ì¡¢·»¡¦¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡¢ºÊ¡¦»³ËÜÉñ¹á¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤ÊShot¡×¡¡¿·Ç¯¤Ë¿¹¤¬¸ø³«
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¤¬¸µÆü¡¢Éã¤Ç²Î¼ê¡¦¿¹¿Ê°ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¡¢·»¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤È¤Î¥ì¥¢¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¿¹¿Ê°ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥ì¥¢¤Ê²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿¹¤Ï¡Ö²ÈÂ²½¸¹ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºòÇ¯¤Î¸µÆü¤Ë¤Ï¡ÖÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ËÍè¤Þ¤·¤¿ Æó¿Í¤Î¹¬¤»¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ß¤¯¤¸¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹¡¢Hiro¡¢»³ËÜ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏTaka¤â²Ã¤ï¤ê¼Ì¿¿¤«¤é¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²èÁü¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ê²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿¹¤µ¤óºÇ¹â¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤ÊShot¡×¡Öµ®½Å¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¿¹¿Ê°ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥ì¥¢¤Ê²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿¹¤Ï¡Ö²ÈÂ²½¸¹ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºòÇ¯¤Î¸µÆü¤Ë¤Ï¡ÖÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ËÍè¤Þ¤·¤¿ Æó¿Í¤Î¹¬¤»¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ß¤¯¤¸¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹¡¢Hiro¡¢»³ËÜ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏTaka¤â²Ã¤ï¤ê¼Ì¿¿¤«¤é¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²èÁü¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ê²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿¹¤µ¤óºÇ¹â¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤ÊShot¡×¡Öµ®½Å¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£