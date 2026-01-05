雪肌精の新作UVが登場！美白も下地も叶える多機能デイケア乳液

紫外線が気になる季節も、忙しい朝も、スキンケアは心地よくシンプルに済ませたいもの。そんな女性たちの声に応えるように、雪肌精から頼もしい新アイテムが登場します。美白ケア、UV対策、ベースメイクを1本で叶える処方は、毎日のルーティンを軽やかにアップデート。和漢植物の恵みを感じながら、透明感のある肌を目指せる点にも注目です♡

1本で叶う美白×UVケア

「薬用雪肌精 ブライトニングデイケアアドバンス」は、乳液・日やけ止め・化粧下地の3機能を兼ね備えた日中用美白UV乳液。

甘草由来有効成分W-グリチルレチン酸ステアリルを配合し、肌あれを防ぎながらメラニンの生成を抑制。国産ハトムギエキスなどの和漢植物由来成分が、澄んだ印象の肌へ導きます。

キールズの新作“瞬間バリア*クリームUFC”誕生！現代ダメージに先回りケア

国内最高値UVでうるおいキープ

SPF50+／PA++++の高い紫外線防止効果を持ちながら、乳液ならではのしっとり感を実現。美容液75％※1配合のなめらかモイスト処方で、乾燥しがちな日中の肌もうるおいが持続します。

軽やかな使い心地のため、季節を問わず快適に使える点も魅力です。

メイク映えを高める下地力

化粧下地機能により肌の凹凸をなめらかに整え、ファンデーションの密着感をアップ。透明感パウダーと化粧もち成分の働きで、明るく均一な仕上がりが続きます。

ベースメイクの完成度を高めながら、日中のメイクくずれを防いでくれる心強い存在です。

薬用雪肌精 ブライトニングデイケアアドバンス【医薬部外品】



発売日：2026年3月16日（月）

SPF：SPF50+／PA++++

容量：35g

※1粉体・紫外線吸収剤を除くエマルジョン

※2ブランド内比

毎朝の新定番に

紫外線対策、美白ケア、ベースメイクを一度に叶える「薬用雪肌精 ブライトニングデイケアアドバンス」。時短でありながら、スキンケアの質を妥協しない設計は、現代女性の強い味方です。

透明感とうるおいを守りながら、軽やかな毎日を過ごしたい方にぜひ取り入れてほしい1本です♪