¿·½Õ¤Î³¹Ãæ¤ò¡ÖÇÏ¤¬×Ñ×Ë¡×ÌÀÂçÇÏ½ÑÉô¤ÎÇÏ¤¬°ì»þ±¹¼Ë¤«¤éÃ¦Áö¡¡ÄÌÊó¤«¤éÌó30Ê¬¸å¼«¤éÀ¸ÅÄ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ëµ¢´Ô¡¡Àîºê»Ô

Àîºê»Ô¤ÎÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¡¢°ì»þÃ¦Áö¤¹¤ëÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ï©¾å¤òÁö¤ëÇÏ¤Î¸å¤í¤ò¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶è¤Ç¡ÖÇÏ¤¬×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÀ¸ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÇÏ½ÑÉô¤¬»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬±¹¼Ë¤«¤éÃ¦Áö¤·¡¢Ï©¾å¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇÏ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ï©¾å¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢ÄÌÊó¤«¤éÌó30Ê¬¸å¤Ë¼«¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
ÇÏ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¡¢ÇÏ¤¬Ã¦Áö¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£