昨年12月31日でのコンビ解散を発表した、元「ガッポリ建設」の室田稔（54）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新たな活動名を発表した。

「【今後の芸名について】28年名乗り続けた歴史、名付け親としての愛着、お店の看板として、私自身は名前を捨てないことを決断しました。今後は以下のように活動していきます」とつづり、声明を発表。

「昨年12月31日での『ガッポリ建設』解散に伴い 室田稔・小堀敏夫両名で芸名について話し合いを行いました。話し合いの結果、本日より正式に芸名を下記の通り改名させていただきます」と前置きした上で「ガッポリ建設室田稔→ガッポリ建設室田稔 ガッポリ建設小堀敏夫→ガッポリ☆建設小堀敏夫」と発表。2人とも今後は芸人として活動を続けていくという。

相方の小堀敏夫（58）も自身のXを更新。「解散したんで 名前変えるな これからは ガッポリ☆建設小堀敏夫 間に☆をいれたわ！ ギャラ飲みの依頼はDMで」とつづり、コンビニ前で土下座する写真を公開した。

小堀の投稿に対し「漫☆画太郎のパクリかよw」「借りた金返せよ」「そこ邪魔じゃない？」「土下座が浅いんですよ。頭を地面に着けるぐらい 誠意をみせてください」などと書き込まれていた。

室田と小堀は12月31日放送のフジテレビ系「ザ・ノンフィクションの大みそか2025〜放送30周年スペシャル〜」内でコンビ解散を発表。室田は小堀の度重なるクズっぷりに怒り、VTR内でも室田が小堀をぶん殴るシーンが登場。本編でも、金の使い込みを明かした小堀に対し、室田がどつくシーンもあった。