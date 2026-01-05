¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇºÆ¤Ó¼çÌò¤Î»ÐËå¤ò±é¤¸¤ëµÜß·¥¨¥Þ¡£°ìÊý¡¢½¨µÈ¤ÎÈó¾ð¤ÊÌÌ¤Ë¿Ì¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¡Ö¡Ø³ùÁÒÅÂ¡Ù¤ËÂ³¤»Ò¤ËÈá·à¤¬¡×¡Ö½¨µÈ¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â·»Äï¤Ë±¿Ì¿ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥¨¥Þ¡Ä¡×
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¼¡²ó¡£À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè°ì²ó¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤È¤Ê¤ëÆ£µÈÏº¤¬¡¢¤½¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Îä¹ó¤ÊÌÌ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¿´ÇÛ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡ö°Ê²¼Âè°ì²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè°ì²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¼ã¤Àï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¤¬¡Ä¡£
ÌîÅð¤Ë²¡¤·Æþ¤é¤ì¤¿ÌÚ²¼²È
ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÇÀÂ¼¡£
¾®°ìÏº¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤Ë¡¢Êì¡¦¤Ê¤«¡¢»Ð¡¦¤È¤â¡¢Ëå¡¦¤¢¤µ¤Ò¤¬»Ä¤ëÌÚ²¼²È¤â½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷»Ò¶¡¤â¸«¤Ä¤±¤¿¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¡¤ÀÚ¤ì¡ª¡×¤ÈÌÚ²¼²È¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÅð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»°¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¸«Äê¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤â¤Ï¡Ö¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÅð¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê±ø¤Í¤¨½¹½÷¡Ê¤·¤³¤á¡Ë¤ËÃ¯¤¬¼ê¤§½Ð¤¹¤«¡ª¡×¤È¸À¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤âÊ¢¤¬Î©¤Ä¤À¤±
¤½¤Î¸å¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÂ·ÚÂç¾¤À¤È¼«¾Î¤¹¤ëÆ£µÈÏº¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿ÌÚ²¼²È¡£
¿©»ö¤Î¾ì¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ò¤«¤é»ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æ£µÈÏº¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Î8Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤ÈÊÂ¤Ù¤¿¥Û¥éÏÃ¤Ç¤·¤ç¡£Ê¹¤¤¤Æ¤âÊ¢¤¬Î©¤Ä¤À¤±¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤â¡£
¤·¤«¤·Æ£µÈÏº¤Ï°Õ¤Ë²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¥ÅÄ²È¤Ë»Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó¼çÌò¤Î¡ã»ÐËå¡ä¤ò±é¤¸¤ëµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó
¾®°ìÏº¤Î·»¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè½¨µÈ¤È¤Ê¤ëÆ£µÈÏº¡¢¤½¤·¤Æ½¨µÈ¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊì¡¦»Ð¡¦Ëå¤é¡¢ÌÚ²¼²È¤Î²ÈÂ²¤¬ÁíÅÐ¾ì¤·¤¿Âè°ì²ó¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£
ÆÃ¤Ë»Ð¤Î¤È¤âÌò¤ò±é¤¸¤ëµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¤â¼çÌò¤Ç¤¢¤ëËÌ¾òµÁ»þ¤ÎËå¡¦¼Â°á¤ò±é¤¸¡¢¤Þ¤¿¤âÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤Î¡ã»ÐËåÌò¡ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼Â°á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦Á´À®¤¬ËÅÈ¿¿Í¤È¤·¤ÆÊá¤é¤¨¤é¤ì¤Æ»¦³²¡£¤µ¤é¤ËÍêÄ«¤Î¼¡ÃË¤Ç¼«¿È¤Î±ù¤Ç¤¢¤ë¼ÂÄ«¤ÎÆýÊì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÄ«¤â°Å»¦¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ©»Ò¡¦»þ¸µ¤Þ¤ÇËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÄï¡¦µÁ»þ¤ÎÌ¿¤ÇëÏ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá¤·¤¤±¿Ì¿¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤â¡¢À×·Ñ¤®¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Äï¤Î½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ãÀ¯¼£¤ÎÆ»¶ñ¡ä¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦½¨¼¡¤ò»º¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¤È¤â¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ì¤Íè¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¡¢³ùÁÒÅÂ¤Î¼Â°á¤Á¤ã¤ó¤ËÂ³¤¤Þ¤¿¤â¤ä»Ò¤É¤â¤ò¡Ä¡×¡Ö½é²ó¤«¤é½¨Ä¹¤Î¡¢½¨µÈ¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Â¸Ê¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤ÎµÓËÜ¤È±éµ»¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿·»Äï¤Ë±¿Ì¿ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëµÜß·¥¨¥ÞÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¥È¥âÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¿·Ç¼¿µÌé¤µ¤ó¤ò»º¤à¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£