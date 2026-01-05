丸みのあるデザインが特徴の特定小型原付「スーパーカブ110 Lite」

ホンダは、新基準原付に区分される「スーパーカブ110 Lite（ライト）」を2025年12月11日に発売しました。

「新基準原付」とは、従来の50cc原付の生産終了を受けて設けられた新しい車両区分です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「スーパーカブ110 Lite」です（10枚）

この区分では、排気量が125cc以下で最高出力が4.0kW以下の二輪車が対象となります。

2025年10月末をもって50cc原付の生産が終了することに伴い、ホンダからスーパーカブをベースとした新基準原付モデル「スーパーカブ110 Lite（ライト）」、「スーパーカブ110 プロ Lite」、「クロスカブ110 Lite」が登場しました。

スーパーカブ110 Liteは、スーパーカブならではの丸を基調とするデザインをそのまま引き継ぎ、日常の通勤や通学、買い物などの幅広いシーンでの利用が想定されています。

パワーユニットには空冷4ストロークOHC単気筒109ccエンジンを搭載。

最高出力は、3.5kW（4.8PS）/6000rpm、最大トルクは6.9Nm（0.70kgf・m）/3750rpmを発揮し、新基準原付の規定である最高出力4.0kW以下に適合しています。

最高速度は従来原付と同じ30km／hに制限されますが、発進や登り坂でもスムーズな加速が可能になっています。

また、安全性にも配慮され、フロントディスクブレーキに加え、1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）を標準装備。急制動時のタイヤロックを抑制し、安定したブレーキングを実現します。

装備面では、丸目のLEDヘッドライト、大型レッグシールド、リアキャリアを備えるなど、日常使いの利便性を高めています。

また、手荷物を掛けられる荷掛けフックや、パンク修理が容易なキャストホイールとチューブレスタイヤも採用されました。

さらに、メーターにはギアポジションと燃料計を常時表示し、時計・TRIP・走行距離・平均燃費などを液晶表示で切り替え可能なスピードメーターを搭載しています。

ボディサイズは全長1860mm×全幅705mm×全高1040mmで、ホイールベースは1200mm。また、幅広い体格のライダーが安心して足をつけやすいように、シート高は738mmと低めに設定されています。

車両重量は101kgと軽量で、取り回しのしやすさも魅力となっています。

燃料タンク容量は4.1Lで、燃料消費率はWMTCモード値で67.5km／Lを達成。満タン時の航続距離は276.75kmを実現します。

なお、カラーバリエーションは「タスマニアグリーンメタリック」と「バージンベージュ」の2色が用意されました。

価格（消費税込）は34万1000円に設定されています。

※ ※ ※

スーパーカブ110 Liteと同時に、「スーパーカブ110 プロ Lite」や「クロスカブ110 Lite」なども登場しました。

50cc原付の時代が幕を閉じて新基準原付へと移行するなかで、これらのモデルが原付の新しいスタンダードとして日常に寄り添う一台となるか、注目が集まっています。