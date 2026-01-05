Âè1»ÒÃÂÀ¸¤Î°Â½»¥¢¥ÊàÄ¾É®Ê¸»úá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤ÎÊ¸»ú½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×
¤ªÎé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ê½ñ¤¤Ç
¡¡¸µÆü¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÅÅ·âÈ¯É½¡Ä¡£TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¾É®¤Ï¤¬¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤Ï¤¬¤¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¿â¿å»Ô¤Ë¤¢¤ëµÜ²¼¾¦Å¹¡£
¡¡¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡¿ÀÂÐ±þ¡¡º£²ó¤â¤´ÃúÇ«¤ËÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¤ª¥Ï¥¬¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì»Ò¤´ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ê½ñ¤¤Î¤Ï¤¬¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Æ¤°ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ªÉã¤µ¤Þ¤Ë¤â¤è¤í¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤¬¤¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤ÎÊ¸»ú½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°Â½»¤µ¤ó¡¢»ú¤¬åºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¡ØÎ§µ·¡Ù¤Ç¡ØÀ¿¼Â¡Ù¤Ê´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤é¤·¤¤»ú¤ä¤Ê¤¡¡Ä¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï24Ç¯1·î4Æü¤Ë¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¾Åç¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×(TBS)¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£