¡Ö·¯¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÆþÃÄ¤Î¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ÞÃ«½Ó²ð¡¢¡Ö¤ª»î¤·Ãæ¡×¤ÎÉ÷ËÆ¤Ï²¦²ñÄ¹¤Î½õ¸À¤«¤é
¡¡¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÊ¬¤Ï5Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¢³ÞÃ«½Ó²ð¡Ê28¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÈÆ±¤¸67ÈÖ¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À³ÞÃ«¤Ï¸ý¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
É÷ËÆ¤ÎÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Ë¡Ø·¯¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¡Öº£¤Ï¤ª»î¤·Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡É÷ËÆ¤ÎÊÑ²½¤ÏºÆµ¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£2015Ç¯¡¢ÂçÊ¬¾¦¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£173¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤òÉð´ï¤ËÂæÆ¬¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç³èÌö¤·¤¿20¡¢21Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¤Ç7¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÀïÎÏ³°¤Ë¡£ºòµ¨¤ÏDeNA¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬º¸¿Í¤µ¤·»Ø¤òÄË¤á¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢ºÆ¤ÓÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÇNPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿³ÞÃ«¡£¡ÖÆ±¤¸¶å½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂçÊ¬¤Î»î¹ç¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈPR¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë