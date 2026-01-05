¡Ö1Ç¯¤Ë1ÅÙ¸«¤é¤ì¤ëÆü¡×Ê¡»³²í¼£¤È¤Î·ëº§¤«¤é11Ç¯¡Ä¿áÀÐ°ì·Ãà¥ì¥¢¶á±Æá¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤ÎÀ¼
20Ç¯·È¤ï¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£(56)=Ä¹ºê¸©½Ð¿È=¤È¤Î·ëº§¤«¤é11Ç¯¡Ý¡£½÷Í¥¤Î¿áÀÐ°ì·Ã(43)¤Îà¶á±Æá¤ËSNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿áÀÐ¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¤ª¤è¤½8»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È72»þ´ÖÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(NHK)¤Ë½Ð±é¡£Ç¯Ëö¹±Îã´ë²è¤Ç12²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÏÊüÁ÷ÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¿áÀÐ¡¢»³ÅÄ¸ÞÏº¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£¿áÀÐ¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ20Ç¯¶á¤¯·È¤ï¤ê¡¢Ç¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿áÀÐ¤Î½Ð±é¤ä¶á±Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¡©¡×¡Ö¸½ºß¤¬¥¬¥Á¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ÎÊ¡»³²í¼£¤À¤«¤é¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡ØÂç¿Í¤Î½÷À¡Ù¤À¤è¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÊ¡»³É×¿Í¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¿áÀÐ°ì·Ã¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖËèÇ¯¸«¤ë¤±¤É¡¢¿áÀÐ°ì·Ã¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿áÀÐ°ì·Ã¤ò¸«¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î½Ï½÷Ê·°Ïµ¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ß¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤À¤·ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¿áÀÐ°ì·Ã¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿áÀÐ¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÊ¡»³¤È·ëº§¡£16Ç¯12·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£