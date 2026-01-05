»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç15¿Í»É½ý»ö·ï 6¿Í¤¬½Å½ý¤Ç4¿Í¤¬¸½ºß¤âÆþ±¡Ãæ¡áÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢6¿Í¤¬½Å½ý¡¢4¿Í¤¬¸½ºß¤âÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»°Åç»ÔÆîÆóÆüÄ®¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤ÇÊ£¿ô¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¹©¾ìÆâ¤Ë±ÕÂÎ¤ÎÌôÉÊ¤¬¤Þ¤«¤ì¤Æ½¾¶È°÷15¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç38ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éé½ý¤·¤¿¤Î¤Ï20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃËÀ15¿Í¤Ç¡¢¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬½Å½ý¤Ç¡¢4¿Í¤¬¸½ºß¤âÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î9¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¤Î¤Û¤«¡¢¤Þ¤«¤ì¤¿±ÕÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜ¤Ê¤É¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ëºÝ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Î¼«Âð¤Ê¤É´Ø·¸Àè¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¾ÚµòÉÊ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿15¿Í¤«¤é½ç¼¡ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö·ïÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
