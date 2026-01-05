箱根駅伝で３連覇を果たした青学大の原晋監督と“シン・山の神”こと主将の黒田朝日（４年）が５日、ＴＢＳ「ひるおび」に生出演した。

番組のレギュラーでもある原監督を祝福したＭＣの恵俊彰は「実はここだけの話ですが…」として、前回１２月の年内最後の出演時に「『今年はいけますよ』って僕にポロッと漏らしたんですよ」とテレビには映っていなかった会話を明かした。

「でも実際、３大駅伝を見ても青学の成績ってそこまでいってなかったから。いや大丈夫かな、って思ってたんですよ。やりましたね、本当に」と祝福された原監督。「黒田の調子が非常によかったんで。ここ（５区）で大逆転はあるなというふうには思ってました」と恵に漏らした言葉の真意を明かした。

自信はあったのかと問われると「自信はありました」とも。国学院大や早大、中大、駒大も下馬評が高かったが「接戦になることは予測していたんですけども、今年は山上り、山下りの山決戦。上りと下り決戦で、前半に遅れてもこの（５、６区の）２区間でカバーできるというふうに踏んでました」と説明した。

その予測通り、青学大は１区で出遅れたが、黒田が５区山上りで驚異的な区間新記録をママークしてチームを往路逆転優勝からの総合優勝に導いた。