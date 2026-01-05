Poppin'Party、New Year LIVE「Happy BanG Year!!」開催！すごろくのお題に沿った楽曲を演奏！ポピパらしさ全開の新春ライブが開催！新情報も発表！
2026年1月3日(土)、東京ガーデンシアターにて、Poppin’Party New Year LIVE「Happy BanG Year!!」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。
オープニングにて、各メンバーの書き初めが披露されると、1st Single表題曲の「Yes! BanG_Dream!」で公演は開幕。続くMCで、本公演はすごろくのお題に沿って楽曲が演奏されることが発表。「初詣」のお題が告げられると、2曲目の「What’s the POPIPA!?」の間奏では、鳥居を模したセットの前で、メンバー全員で願掛けをする場面も。その後も順調にマスは進み、中盤では「切ないSandglass」、最新Singleの表題曲「Drive Your Heart」を2曲続けてライブ初披露すると、会場は大きな盛り上がりを見せた。
ライブ後半では「お正月マラソンチャレンジ」のお題のもと、9曲目「Time Lapse」から12曲目の「ぽっぴん’どりーむ！」まで4曲を一気に駆け抜け、本編は終了。
アンコールの冒頭、すごろくは振り出しに戻ってしまい、再び「Yes! BanG_Dream!」が披露される展開に。続いて、Roselia 湊友希那役 相羽あいなさんのコメント映像が放映され、新情報として、4月29日にPoppin’PartyとRoseliaのNews Singleの同日リリースが発表。直後、Poppin’Party によるRoselia「FIRE BIRD」のカバーが初披露され、会場の熱気は最高潮に。ラストは盛り上がり必至の楽曲「TARINAI」で締めくくり、ポピパらしさ全開の新春ライブは大歓声に包まれながら幕を下ろした。
2月28日にはBanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」、5月3日にはRoseliaとの合同ライブも控えているPoppin’Party。2026年の活動にも注目だ。
Poppin’Party New Year LIVE「Happy BanG Year!!」
2026年1月3日(土) 開場 17:00／開演 18:00
会場：東京ガーデンシアター
出演：Poppin’Party（愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙）
公演詳細
https://bang-dream.com/events/ppp_live2026
＜セットリスト＞
M1. Yes! BanG_Dream!
M2. What’s the POPIPA!?
M3. 開けたらDream!
M4. Hello! Wink!
M5. DOKI DOKI SCARY
M6. 前へススメ！
M7. 切ないSandglass
M8. Drive Your Heart
M9. Time Lapse
M10. Moonlight Walk
M11. キズナミュージック♪
M12. ぽっぴん’どりーむ！
EN.1 Yes! BanG_Dream!
EN.2 FIRE BIRD
EN.3 TARINAI
アーカイブ配信受付中
配信チケット
価格：5,500円(税込)
販売期間：〜2026年1月10日(土) 21:00まで
配信期間：〜2026年1月10日(土) 23:59まで
国内配信 受付URL
https://eplus.jp/pp_260103/st/
海外配信 受付URL
https://ib.eplus.jp/pp_260103_st
セトリプレイリスト公開中
https://bmu.lnk.to/ppp_live2026pr
●リリース情報
Poppin’Party、Roselia
New Singleを4月29日同日リリース決定
詳細は後日公開
●ライブ情報
Poppin’Party×Roselia 合同ライブ
2026年5月3日(日) 開場 16:30／開演 18:00（予定）
会場：有明アリーナ
出演：Poppin’Party、Roselia
最速先行抽選申込
受付期間：〜2026年2月1日(日) 23:59
申込券は以下の2タイトルの初回生産分に封入されています。
・11月19日(水)リリース Roselia 18th Single「Steadfast Spirits」
・12月24日(水)リリース Poppin’Party 21st Single「Drive Your Heart」
詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026
(C)BanG Dream! Project
Photo 福岡諒祠（GEKKO）
